Arequipa: UCSP rinde homenaje al papa León XIV con exposición fotográfica hasta el 20 de noviembre

La Universidad Católica San Pablo (UCSP), en Arequipa, presenta la exposición fotográfica “León XIV: las huellas de un papa en la San Pablo”, una muestra que recuerda la visita que el actual pontífice, entonces monseñor Robert Francis Prevost, realizó a esta casa de estudios en septiembre de 2018.

La exhibición se desarrollará hasta el 20 de noviembre en el hall principal del edificio Newman, ubicado en el campus San Lázaro de la universidad, en el marco de las actividades organizadas por la llegada del papa León XIV al Perú.

Las fotografías recuperan momentos de su paso por la Ciudad Blanca, ocho años antes de regresar al país como máxima autoridad de la Iglesia católica. La programación y las fechas de la muestra fueron confirmadas por la propia universidad.

Robert Prevost visitó Arequipa cuando era obispo de Chiclayo

En septiembre de 2018, Robert Francis Prevost llegó a Arequipa como obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana para participar en el I Congreso Nacional de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal) en Perú.

El encuentro académico, denominado “Laudato Si’, la universidad y su compromiso con la ecología integral”, se desarrolló los días 27 y 28 de septiembre en la Universidad Católica San Pablo.

Durante aquella visita, Prevost participó en la inauguración del congreso, que reunió a representantes de universidades católicas para reflexionar sobre el cuidado del medioambiente, la responsabilidad social universitaria y el compromiso con una sociedad más justa y solidaria.

Una exposición que recupera el vínculo de León XIV con Arequipa

La muestra fotográfica busca preservar la memoria institucional de aquella visita y acercar a la comunidad universitaria a una etapa de la trayectoria pastoral de Robert Prevost anterior a su elección como papa.

En 2018, el entonces obispo de Chiclayo participó en actividades dirigidas a fortalecer la colaboración entre universidades católicas y promover la reflexión sobre la encíclica Laudato Si’, publicada por el papa Francisco en 2015.

La UCSP destacó posteriormente que su participación en el congreso estuvo vinculada al compromiso de las instituciones educativas con la ecología integral y la construcción de una sociedad reconciliada.

León XIV regresará al Perú en noviembre de 2026

El homenaje de la universidad arequipeña coincide con la visita apostólica que el papa León XIV realizará al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, bajo el lema “Abramos el corazón”.

Aunque nació en Estados Unidos, Robert Francis Prevost desarrolló una extensa labor pastoral en territorio peruano, especialmente en el norte del país, donde fue misionero agustino y posteriormente obispo de Chiclayo.

El pontífice también posee la nacionalidad peruana desde 2015. Su retorno representa un acontecimiento para las comunidades religiosas y académicas que mantuvieron contacto con él durante su trayectoria en el país.

De acuerdo con el programa difundido por la UCSP, la gira comprende actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Arequipa no figura entre las ciudades incluidas en el itinerario anunciado.

¿Dónde y hasta cuándo se puede visitar la exposición en Arequipa?

“León XIV: las huellas de un papa en la San Pablo”

Hasta el 20 de noviembre

Hall principal del edificio Newman, campus San Lázaro, Universidad Católica San Pablo, Arequipa.

Memoria fotográfica de la visita de Robert Francis Prevost a la UCSP en septiembre de 2018.