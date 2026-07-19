La selección argentina tuvo que afrontar dos cambios obligados en su defensa durante la final del Mundial 2026 frente a España. Los juadores Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero, quienes integraban la zaga titular del equipo dirigido por Lionel Scaloni, abandonaron el campo de juego por molestias físicas.

Las salidas modificaron el planteamiento inicial de la ‘Albiceleste’ en el partido decisivo del torneo. El cuerpo técnico tuvo que recurrir a Nicolás Otamendi y Facundo Medina para completar la última línea durante el encuentro.

Lisandro Martínez dejó el partido antes del descanso

El primer inconveniente para Argentina ocurrió a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Lisandro Martínez quedó tendido en el césped tras una acción defensiva. El defensor del Manchester United sintió una molestia muscular que le impidió continuar en el compromiso.

El zaguero permaneció algunos instantes en el terreno de juego mientras recibía atención médica. Al confirmarse que no podía seguir, Lionel Scaloni ordenó el ingreso de Nicolás Otamendi para ocupar su lugar.

La salida de Martínez obligó al equipo argentino a modificar su defensa antes del cierre de la primera mitad. El central dejó el campo con visibles gestos de dolor y preocupación entre sus compañeros.

Lisandro Martínez sintió una molestia en su pierna derecha y tuvo que ser reemplazado sobre el final del primer tiempo de la final ante España. En su lugar ingresó Nicolás Otamendi.



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Cuti Romero también fue reemplazado en el segundo tiempo

En la segunda parte, Argentina volvió a perder a uno de sus defensores titulares. A los 70 minutos, Cristian ‘Cuti’ Romero solicitó el cambio luego de sentir una molestia física que no le permitió continuar.

El futbolista del Tottenham recibió asistencia del cuerpo médico, pero finalmente tuvo que abandonar el encuentro. Facundo Medina ingresó en su reemplazo para completar la defensa durante el tramo final del partido.

La ausencia de Romero significó que la selección argentina terminara la final sin la pareja de centrales que había iniciado el compromiso. Scaloni tuvo que reorganizar la zona defensiva con dos modificaciones por problemas físicos.

NO PUDO MÁS: Cuti Romero se lesionó y salió reemplazado en Argentina en la final de la Copa del Mundo.



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