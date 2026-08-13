Heber López, diputado de Obras, iba a asumir hoy como presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, en el pleno de ayer, su grupo anunció el cambio de manera sorpresiva.

En su reemplazo ingresará Henry Albañil.

DETALLES

La salida de López se dio horas después de que Correo consultó con el equipo de Obras sobre un registro de denuncias contra el diputado, quien fue imputado por un delito muy grave.

Los registros fiscales refieren que en junio de 2006, la Fiscalía de Cusco le imputó el delito de violación de la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor en agravio de un menor de 14 años.

En febrero de 2009, el caso se formalizó. Sin embargo, el 8 de abril de 2016, el proceso se archivó de manera preliminar.

Este es el registro de las denuncias contra López. (Imagen: Diario Correo)

DESCARGOS

En respuesta, López señaló que las denuncias por actos contra el pudor y por violación de la libertad sexual, fueron archivadas por las instituciones competentes de administración de justicia,

“No existe una condena en mi contra por esos hechos”, afirmó.

Agregó que una imputación o una denuncia no equivale a una declaración de responsabilidad penal.

“La determinación de responsabilidad corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales competentes”, dijo.