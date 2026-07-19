La selección argentina recibió el golpe definitivo en la final del Mundial 2026 luego del gol de Ferran Torres que le dio a España el trunfo del campeonato. Tras la anotación, el director técnico argentino Lionel Scaloni mantuvo la calma durante los primeros instantes después del la anotación del equipo español. Sin embargo, segundos después caminó hacia la zona de suplentes, se sentó y bebió agua de una botella mientras asimilaba el resultado final del encuentro.

La reacción del técnico argentino ocurrió después de que España encontrara el 1-0 en una etapa decisiva del torneo. Argentina afrontaba ese tramo con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández, una situación que complicaba la búsqueda del empate.

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Directo a sentarse al banco: la reacción de Scaloni al gol de Ferrán Torres para el 1-0 de España en la final - SC_ESPN

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¿Qué dijo tras la derrota del equipo argentino?

Tras la final, Lionel Scaloni valoró el esfuerzo de sus jugadores y destacó la manera en que el equipo afrontó la derrota ante España. El entrenador argentino reconoció el resultado, pero remarcó que el camino recorrido por la selección también debe ser reconocido.

“Somos grandes de la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá”, expresó.

Scaloni también agradeció a sus futbolistas por haber alcanzado nuevamente una final del mundo y por competir hasta el último momento.

“Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final”, manifestó.

El técnico argentino aseguró que, más allá del resultado, la entrega mostrada por sus dirigidos es un motivo para valorar la actuación del equipo en el torneo.

“Cuando dejás todo así, después se puede jugar bien o mal, pero cuando dejás todo así es muy difícil reprochar algo”, señaló.

Con el marcador 1-0, España se consagró campeón del Mundial 2026. La ‘Albiceleste’ buscó el empate en el cierre del partido, pero tuvo que afrontar los últimos minutos con un futbolista menos.

"AL PAÍS LE DECIMOS QUE DIMOS TODO. YO SÍ QUE ME ACUERDO DE LOS SEGUNDOS"



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