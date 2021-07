El Team Perú salió al desfile de la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 teniendo como abanderados a los surfistas Luicas Mesinas y Daniella Rosas, ambos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Minutos después del paso del Team Perú, la gimnasta Ariana Orrego subió a sus historias de Instagram los videos donde se puede apreciar cómo nuestros deportistas vivieron la inauguración desde el campo.

Aunque el desfile e inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 recién se realizó este viernes 23 de julio a las 8 de la mañana hora peruana, la delegación nacional ya inició su participación.

El primero en tener acción fue el remero Álvaro Torres, quien logró clasificar a los octavos de final en la categoría remo individual que se realizará este domingo 25 de julio.

“Empezamos muy bien, espero que sea un gran motivador para el resto del equipo. A empezar con mucha fuerza, concentrados, cabeza arriba. Aún no he visto con quién me va a tocar, sé que vuelvo a correr el domingo (Japón) así que ahora a esperar ver contra qué país me toca y poder dejarlo todo”, dijo el deportista nacional.

La delegación peruana es hasta el momento la más numerosa del siglo XXI, superando los 29 atletas que fueron a Río 2016, destacando que las clasificaciones son individuales y no en deportes colectivos.