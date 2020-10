Barcelona ya centra su atención en el cotejo frente ante Juventus por la Champions League. La entidad azulgrana ya dio a conocer su relación de convocados para ir a Turín y buscar el segundo triunfo en la competencia europea.

La relación de considerados del Barcelona la componen 21 jugadores, liderados por el capitán Lionel Messi. No obstante, los ‘Culés’ presentan bajas sensibles de cara al compromiso contra los italianos. Por lesión, no estarán Philippe Coutinho, Samuel Umtiti y Marc André ter Stegen, mientras que por suspensión, no está disponible Gerard Piqué.

Otra novedad en la nómina que entregó el entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, fue la exclusión del brasileño Matheus Fernandes, pese a que ya contaba con el alta médica de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió en septiembre pasado.

La lista de convocados de Barcelona para el juego ante Juventus.

Los elegidos en Barcelona son: Sergiño Dest, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Carles Aleñá, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Riqui Puig, Neto, Clement Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Ansu Fati, Junior, Iñaki Peña y Arnau Tenas.

Tras golear 5-1 al Ferencvaros húngaro, en su primera presentación de la temporada en la Champions League, Barcelona visitará a la Juventus de Cristiano Ronaldo por la segunda jornada del Grupo G, este miércoles 28 de octubre, desde las 3:00 p.m. El enfrentamiento será transmitido por ESPN 2 para toda Latinoamérica.