El Barcelona vs. Levante será clave para terminar con la semana complicada que vivió el conjunto dirigido por Ronald Koeman en LaLiga Santander y la Champions League. Sin embargo, cuando todo parecía estar en calma, un reporte de la prensa española puede desestabilizar más a los catalanes.

Este domingo, el diario El País desveló un momento tenso protagonizado entre el técnico y Riqui Puig, integrante de la primera plantilla. Según la nota, el holandés reprochó al futbolista por una actitud indebida. “Tú eres un filtrador”, le dijo el DT al jugador delante de todos sus compañeros.

Esta situación se produjo después de que Koeman le comunicara a Puig que no contaba con él y que debía buscar equipo para la nueva temporada. La escena ocurrió en la previa del Trofeo Joan Gamper ante el Elche, compromiso amistoso que el jugador vio desde las gradas del Camp Nou.

De acuerdo con la información del medio citado, al técnico de Barcelona le molestó que la decisión con respecto al futuro de Riqui saliera a la luz a través de la prensa. Entonces, el estratega holandés arremetió contra el futbolista y frente a compañeros por hacer pública una conversación que debía quedar en privado.

Koeman-Puig, la reacción del vestuario

El País señaló que parte del vestuario celebró la valentía del nuevo entrenador, pues a muchos no le convence la actitud del canterano, mientras que otros no entendieron que no tuviera la misma actitud crítica con Luis Suárez cuando se publicó la llamada telefónica entre ambos.

Barcelona quiere recuperarse

Levante nunca ha ganado en el Camp Nou. El dato es contundente, pero los de Paco López, acumulan dos visitas perdiendo por la mínima y, ahora, se toparán con la peor versión blaugrana de los últimos años.

El Barcelona, por contra, afronta este duelo como una oportunidad de dejar atrás las dudas, de mostrar la mejor cara que sí ha dado, salvo ante la Juventus, en la Liga de Campeones y empezar a restar puntos respecto a la zona noble de la tabla.