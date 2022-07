Barcelona arribó a casa después de realizar la gira de pretemporada en Estados Unidos. Luego de los entrenamientos y los partidos amistosos, Xavi Hernández se quedó con valiosas conclusiones. En tal sentido, el entrenador ya sabe con quiénes puede contar para afrontar la campaña y también definió los que se marcharán.

Al respecto, antes de subir al avión para retornar a Cataluña, el DT ofreció una conferencia de prensa posterior al triunfo ante New York Red Bull (0-2). En la charla con los medios, el estratega español desveló sus planes relacionados con la plantilla: los descartes y posibles movimientos hasta cerrar el mercado de fichajes.

“Lo tengo decidido al 99%. La mayoría ya saben si contamos con ellos o no”, adelantó Hernández. Enseguida, el preparador de los azulgranas confirmó que los siguientes días serán claves para dialogar directamente con los que se marcharán de la institución. “Hablaremos con los que faltan en estas dos semanas”, indicó.

Sobre este asunto, el periódico Mundo Deportivo publicó una lista de elementos que dejarán en Camp Nou en breve. El primero ya está cerrado: Oscar Mingueza se unirá a Celta de Vigo. En tanto, Riqui Puig y Martin Braithwaite manejan opciones claras de la MLS y Arabia Saudita, respectivamente.

También se desveló sobre el caso de Samuel Umtiti. El central posee una gran opción para marcharse a Grecia. Para ser más precisos, ESPN informó que ESPN quiere al francés, pero todo avanza lentamente. Mientras tanto, el portero Neto debía sumarse a Celta, igual que Mingueza, y, encima, Napoli, que aparecía como potencial destino, ahora piensa en Kepa de Chelsea.

La situación de Frenkie De Jong

Barcelona busca desprenderse del volante holandés para balancear el tema financiero de la plantilla. Pese a ello, Xavi no tiene claro cómo se resolverá el culebrón: “No sé si se va a quedar”, dijo de inicio. “Queda tiempo y aún pueden pasar muchísimas cosas. “De momento forma parte del equipo, como todos los que están”, agregó luego de la aparición del futbolista el sábado.

“Que jugara de central en los otros partidos no era una señal de que se fuera. No necesito enviar señales en el campo, puedo hablar directamente con mis futbolistas”, aclaró Xavi con relación a situar a De Jong en una posición distinta. “En este partido he hecho muchas pruebas y una de ellas era ver a Nico de central, por eso Frenkie ha jugado de interior”, señaló.