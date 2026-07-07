La selección de Bélgica aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 al imponerse por 4-1 sobre Estados Unidos, que se convirtió en el último coorganizador del torneo en despedirse de la competición. El conjunto europeo mostró mayor contundencia y aprovechó los errores defensivos de su rival para sellar el triunfo.

Los belgas abrieron el marcador apenas a los 9 minutos gracias a Charles De Ketelaere, quien empujó el balón con comodidad al fondo del arco defendido por Matt Freese tras una buena acción colectiva. El tempranero gol permitió a Bélgica asumir el control del compromiso.

Estados Unidos encontró el empate a los 31 minutos mediante un tiro libre ejecutado por Malik Tillman. El balón se desvió en la cabeza de Hans Vanaken, descolocó al arquero Thibaut Courtois y terminó dentro de la portería, devolviendo momentáneamente la ilusión al conjunto anfitrión.

La igualdad duró muy poco. Apenas dos minutos después, De Ketelaere volvió a aparecer para marcar el 2-1 con una definición similar a la de su primer tanto, aprovechando las facilidades de la defensa estadounidense para devolver la ventaja a los Diablos Rojos antes del descanso.

En la segunda mitad, Estados Unidos mostró su versión más discreta del campeonato y Bélgica no desaprovechó la oportunidad para ampliar la diferencia. A los 57 minutos, Hans Vanaken convirtió el tercer gol tras sacar provecho de un error de Freese, quien no logró despejar un balón pese a haber ganado la posición. Ya en el tiempo añadido, Romelu Lukaku selló la goleada con el 4-1 al minuto 90+3.

De poco sirvió la habilitación de Folarin Balogun, luego de la polémica decisión de la FIFA de suspender su sanción. El delantero tuvo escasa incidencia en el encuentro y no pudo cambiar el rumbo del partido para los estadounidenses.

Con este resultado, Bélgica se instalará entre los ocho mejores del Mundial 2026 y ahora tendrá un exigente desafío frente a España. El encuentro por los cuartos de final se disputará el viernes 10 de julio, desde las 14:00 horas, en el estadio Los Ángeles, donde ambos buscarán un lugar en las semifinales.