Correr en Lima es una tendencia cada vez más en ascenso, pero este 27 de septiembre cada paso se convierte en una causa social. Bimbo abre las inscripciones para la Bimbo Global Race en Perú, donde por cada corredor inscrito la empresa donará 20 rebanadas de pan a Cáritas del Perú, organización con presencia en los 24 departamentos del país que lleva alimento a ollas comunes, hogares de niños y familias en situación de pobreza.

Lo especial de esta carrera es que nadie corre solo. El mismo día, en simultáneo, 22 países harán exactamente lo mismo: México, Chile, Colombia, Argentina, España y Estados Unidos, entre otros, saldrán a las calles con el mismo propósito y la misma camiseta de colección exclusiva que recibirá cada participante inscrito. Este año la ciudad sede es Santiago de Chile, que recibirá a los ganadores absolutos de 10K de cada país para competir en la edición 2027.

“La Bimbo Global Race nació con el propósito de demostrar que el deporte puede transformar vidas más allá de la pista. Este año queremos que más familias peruanas se sumen, porque cada inscripción se traduce directamente en alimento para las personas que más lo necesitan”, señaló Andrés Ferrero, Gerente General de Bimbo Perú.

En 2025, más de 4,500 peruanos cruzaron la meta y juntos lograron 96,000 rebanadas donadas a Cáritas del Perú. Este 27 de septiembre, la meta es superarlo. Los participantes podrán elegir entre 3K caminata, 5K y 10K. Inscripciones abiertas en www.bimboglobalrace.com.