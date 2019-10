Buffon reveló cómica situación con Cristiano Ronaldo tras golazo de chalaca al italiano

Síguenos en Facebook

Ha pasado más de un año desde que Cristiano Ronaldo sorprendió con un golazo de chalaca a Gianluigi Buffon, en duelo entre Juventus y Real Madrid por cuartos de final de la Champions League 2017-18. Y recién este domingo, el arquero italiano, ahora compañero del luso, reveló un cómico diálogo que tuvo con su verdugo ese día.

"Tras unos 25 segundos de normal frustración por el gol recibido, pensé en lo que me había hecho, algo realmente bonito. Y le pregunté 'Cristiano, ¿cuántos años tienes?' Y él me dijo 'no está mal para uno de 33 años, ¿no?' Al final reímos los dos", recordó Gianluigi Buffon.

Así lo reconoció el veterano portero italiano en su participación en el Festival del Deporte de Trento, organizado por "La Gazzetta dello Sport", en el que expresó su felicidad por haber llegado a compartir el vestuario del Juventus con Cristiano Ronaldo.

Vale decir que ese golazo de Cristiano Ronaldo influyó para que el club madridista pase de ronda y se corone como campeón de Europa por tercera vez consecutiva en la final de Kiev contra el Liverpool.

"Al final de mi carrera he tenido la posibilidad de jugar con Cristiano Ronaldo, es un valor más. Es difícil crecer si no juegas con los mejores y quería añadirle a la lista de los grandes campeones con los que he jugado", aseguró Buffon.

"Es un chico educado, lo ves por cómo se porta con los demás compañeros. Nosotros solemos tomarnos dos o tres minutos en los entrenamientos para hablar y para mí ha sido un placer conocerle", añadió.

Fuente: EFE