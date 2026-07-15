El capitán de Inglaterra, Harry Kane, no ocultó su desconsuelo tras la derrota de 1-2 ante la selección de Argentina, en el partido jugado este miércoles 15 de julio. Con este resultado, Los Tres Leones se despiden de alcanzar el título en el Mundial 2026.

Si bien Anthony Gordon abrió el marcador a los 55 minutos para los ingleses, Enzo Fernández (85′) y Lautaro Martínez (90+2′) dieron la vuelta al compromiso en el Estadio de Atlanta.

“Estoy destrozado. Destrozado por todos, por el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados”, afirmó Kane, de 32 años, que no pudo marcar ante los campeones del mundo, en declaraciones a BBC One.

Kane reconoció que jugaron un buen partido durante la mayor parte del tiempo y con el 1-0 parecía que aguantarían como fuera, situación que a estas alturas no fue suficiente. “Estoy devastado. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y mis compañeros lo han dado todo: sangre, sudor y lágrimas. Caer a estas alturas es devastador”, apuntó.

Ahora, Harry Kane ya piensa en el partido con Francia por el tercer lugar del Mundial 2026, un encuentro que se jugará el sábado en Miami. No obstante, lamentó que su selección haya perdido una oportunidad de alcanzar un segundo título en un mundial como sucedió en 1966.

FUTURO DE HARRY KANE

Por otro lado, Kane afirmó que no piensa en dejar de defender su país; sin embargo, no se atrevió a confirmar si estará disponible para el Mundial 2030. “Nunca quiero poner límites a estas cosas. Afrontaré cada situación cuando llegue. Pero por ahora, se trata simplemente de asimilar otra derrota dura”, expresó.

SOBRE LIONEL MESSI

Respecto a la actuación de Lionel Messi, máximo jugador de Argentina, Kane destacó su participación.

“Es uno de los mejores jugadores de la historia por una razón. Como dije, fue decepcionante ceder el espacio que cedimos”, apuntó.