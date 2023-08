La marcha atlética es una de las disciplinas que más alegrías le ha dado al país y César Rodríguez se ha convertido en uno de sus grandes representantes. El atleta de 26 años, quien ha participado en diversos campeonatos como los Juegos Sudamericanos, los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2014 y las Olimpiadas en Tokio 2020, nos cuenta un poco sobre su experiencia y sueños en su deporte.

¿Cómo incursionaste en el atletismo y en el deporte en general?

En el deporte inicié a los 5 años porque en un primer momento jugaba fútbol. En el atletismo comencé a los 15 años, pero fue porque yo entré en ese tiempo al equipo de reserva de Sport Huancayo, sin embargo, en quinto de secundaria decido mantener mi físico y dedicarme al atletismo. Me convenzo un poco más en la marcha cuando clasificó al Mundial de Atletismo del 2003 en Ucrania.

¿Qué es, para ti, lo más apasionante de ser marchista?

Lo más apasionante para mí sería que puedes romper tus límites, haciendo una nueva marca, ya no te conformas, quieres más. Ambicionas y eso hace que uno mismo vaya dando un paso más.

¿Cómo has sentido el cambio en tu vida desde que te volviste deportista de alto rendimiento?

Mi vida ha cambiado bastante porque desde que comencé el alto rendimiento ha sido muy bonito porque siempre representas a tu país ante otras culturas, países, personas. Estar en el atletismo y representar al Perú es lo que más emociona. Dejar el nombre del país en alto y que todos conozcan a César Rodríguez.

¿Cuál es la competencia que más recuerdas?

Son muchas, pero la que más recuerdo es la de los Juegos Olímpicos de la Juventud porque en esa competencia no me fue bien, quedé en cuarto lugar. Con la marca que tenía, yo podía conseguir un primer puesto y, aunque no lo logré, me fui con una satisfacción. Me quedé cerca a una medalla mundial y ese es el motivo que hace que yo día a día siga esforzándome para que el sueño se cumpla.

¿Cuál es tu objetivo del 2023 tras conseguir tu pase a París 2024?

El objetivo del año son los Juegos Panamericanos en Santiago, tratar de estar entre los tres mejores. El nivel de América es muy fuerte, ya que, de conseguir el podio, es como ubicarse en el top 5 del mundo.

¿Cómo es tu preparación para las competencias en general?

La rutina diaria es levantarse a las 6:00 horas, desayunar e ir a entrenar desde las 7:30 horas hasta cerca de las 11:00 horas. Después de ello es importante ir a fisioterapia para evitar lesiones. Luego sigue el almuerzo y tomo mi siesta de la tarde. Tras el descanso salgo a entrenar en una segunda jornada hasta las 18:00 horas. Llego a casa, ceno un poco, converso con mi familia y es hora de descansar entre las 9 a 10 de la noche. No descanso ningún día, todos los días me preparo en doble jornada.

¿Recibes algún tipo de apoyo del estado peruano?

Sí, los deportistas que tenemos resultados recibimos el PAD, sin embargo, eso no siempre es suficiente a nivel económico, comparado con lo que nos merecemos y, más aún, necesitamos. No es una gran ayuda para ser un deportista de élite, por ello recurrimos a las empresas privadas o pedimos que nos puedan apoyar porque mantenerse en un alto nivel no es barato. Si quieres mantenerte en un top 5 o top 10 a nivel mundial o pelear una medalla es muy costoso.