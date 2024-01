Christian Cueva ha salido a dar su versión de los hechos tras la polémica generada por su participación en un partido informal en Trujillo, pese a que fue invitado por Jorge Fossati, director técnico de Perú, para entrenar en la Videna.

Además, el popular ‘Aladino’ está a la espera de una operación a la rodilla que le impediría estar en optimas condiciones para jugar con la ‘Bicolor’. El futbolista peruano se pronunció en el programa Futmax League de Liga 1 Max y aseguró que la ‘pichanga’ no afecta su recuperación.

“ Yo no estoy 100% bien. Terminé jugando con Alianza. Todo el mundo lo sabe. Estuve con amigos de la infancia y eso no le hace daño a nadie, mientras yo pueda manejar la situación de forma tranquila y no llevar esa pichanga en otro nivel, no hay necesidad de pensar en lo que diga la gente o la prensa ”, declaró para el medio deportivo.

No fue como él quería

Además, Christian Cueva abordó su salida de Alianza Lima, indicando que las cosas no se dieron como él esperaba y que intentó dar lo mejor de sí en el equipo. “ Las cosas no se me dieron como quise en Alianza Lima. Soy hincha de Alianza, muchas personas van a decir que estafaste, me reduje el sueldo y no es algo que se me dio la gana. Intenté dar lo mejor de mi ”, comentó.

Respecto a la operación en su rodilla, anunció que viajará en una semana para someterse al procedimiento, manifestando que es la primera vez que enfrenta una situación así y que su deseo es recuperarse al 100%.

Quiere lucir la ‘Bicolor’

Cueva también compartió su anhelo de volver a ser convocado a la Selección Peruana, recordando con nostalgia su paso por el equipo nacional. Afirmó que trabajará para ser considerado nuevamente y destacó el buen ambiente en la interna del equipo.