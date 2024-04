Entre lágrimas Shanta Vargas Quispe demandó respeto a la memoria de su hijo y considera una difamación la versión policial que Rafael Masharo Acero Vargas (19) tenía antecedentes penales y sería una pelea con un amigo lo que causó la herida mortal con cuchillo el pasado jueves.

“Mi hijo estudiaba el tercer semestre de la carrera de Turismo y Hotelería en la Universidad Privada de Tacna, el no era un delincuente, era un buen muchacho y estudioso”, manifestó.

Madre asegura que no era su amigo

Aseveró que su familia no conoce o tiene amistad Gonzalo Matias Pari Choque (19) con su hijo, y alega que un amigo no mata o hiere a los demás, y demandó justicia y se aplique la pena máxima para el asesino.

Shanta Vargas contó que una hora antes de ser atacado su hijo Rafael Acero conversó por celular con él tras salir de sus clases en la universidad y luego se enteró por sus amigos que había sido herido con un cuchillo en la pierna y acudió al hospital Hipólito Unanue.

Lamentó la indiferencia de testigos

Lamentó la falta de apoyo de las personas que presenciaron el ataque y no dieron socorro inmediato permitiendo que se desangre y ello complicó su estado de salud hasta causarle la muerte. “La pelea fue por un celular, no merecía morir desangrado y tanta gente que pasó y nadie me lo auxilió, pudo salvarse”, sollozaba la mujer sobre el tercero de sus cuatro hijos.

Los restos de “Pool”, como le decían sus amistades, fueron llevados al Parque de la Locomotora donde fue el ataque con cuchillo. Luego fueron al Centro Cívico donde hicieron una protesta con carteles exigiendo justicia y finalmente fue enterrado en el cementerio municipal de Pocollay.