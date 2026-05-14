Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ), tomaron el campus universitario desde el último martes, denunciando obras en abandono, nepotismo y hasta actos de corrupción dentro de la citada casa de estudios superiores.

Mientras la autoridad universitaria se ha apurado en emitir pronunciamientos y hasta organizar ceremonias de reinicio de obras, los universitarios no confían en sus representantes, citando que no sostienen reuniones con las autoridades de su universidad y que sus demandas vienen siendo desatendidas por varios años.

Correo conversó con Omar Mendoza, presidente de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, quien mencionó que tienen una lista de petitorios para la autoridad universitaria, el principal radica en la ejecución de obra de su pabellón, obra que citó estar abandonada hace cinco años.

“Este tema de Potrero -lugar donde se construirá la mencionada facultad- viene abandonado desde hace cinco años, no nos dan información. Mediante documentos hemos solicitado informes, pero nos ignoran, traspapelan nuestras solicitudes de oficina en oficina, hasta citaron que se perdieron nuestros documentos. Ya tenemos presupuesto para Potrero, para la compra de equipos, pero si no se acaba la obra no podemos acceder a nada de eso”, señaló el estudiante.

También hizo hincapié a presuntos actos de corrupción y favorecimiento en su escuela, donde señala a ciertos docentes y administrativos que, según él, deberían de ser sancionados y expectorados de la citada universidad.

“Hay que ver la calidad de egresados que han salido, hay que evaluar la dirección de nuestra escuela, hay hechos irregulares sobre la aprobación de cursos, estudiantes de manera irregular han hecho sus trámites y han aprobado con nota 20 cursos de especialidad, todos esos trámites se deben anular. Las demás escuelas se van a sumar a la toma porque también tienen que reclamar por sus necesidades”, finalizó.

Los estudiantes permanecen en el interior del campus universitario ubicado en la ciudad de Quillabamba, han denunciado confrontaciones con la Policía, y citan que no depondrán su medida de protesta hasta obtener resultados concretos y firmados acerca de sus reclamos.

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