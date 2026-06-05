El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, no descartó una eventual salida del ministro de Justicia, Luis Jiménez. La consulta surgió luego de que se conociera que el exmandatario Pedro Castillo presentó un sexto pedido de indulto presidencial ante el Ministerio de Justicia.

Durante una entrevista en RPP, Arroyo precisó que todos los integrantes del gabinete se encuentran en revisión constante y que una decisión de ese tipo recae únicamente en el presidente de la República. El premier no confirmó ni descartó la salida de Jiménez, sin embargo dejó abierta la posibilidad.

“Siempre nosotros estamos en permanente evaluación. Yo pienso que, frente a ese esquema, no creo que se dé más casos, podría darse uno, no sé, dependiendo; pero pienso que es eso, es permanente evaluación”, sostuvo.

Expresidente Castillo busca el indulto por sexta vez

El titular del Minjus informó esta semana que el 19 de mayo ingresó a su sector la sexta solicitud de gracia presidencial de parte de Pedro Castillo Terrones. La Comisión de Gracias Presidenciales analiza actualmente la viabilidad legal de dicho pedido.

Jiménez fue tajante respecto a su postura frente a una eventual aprobación de la solicitud. El ministro advirtió que no refrendar una medida que vaya en contra de las normas o que presente irregularidades.

Sobre la continuidad del ministro de Justicia, Arroyo insistió en que cualquier cambio en el gabinete es una atribución exclusiva del jefe de Estado. El premier reafirmó que no cerraría esa posibilidad ante una consulta directa sobre el tema.

“Estamos siendo evaluados permanentemente, podría darse, como no. Yo no descartaría, porque eso es una decisión personal del señor presidente de la República”, afirmó.

Nuevo ministro de Comercio Exterior en camino

El premier también se pronunció sobre la vacancia en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego de que José Reyes presentara su renuncia el último miércoles. Arroyo indicó que se encuentra en España y que a su retorno a Lima se reunirá con el presidente de la República para definir el nombramiento.

El proceso de selección ya está en marcha con dos candidatos en evaluación para ocupar la cartera. El objetivo del Ejecutivo es concretar el cambio por los canales más rápidos disponibles.

“Mañana estaré en Lima, estaré conversando personalmente con el señor presidente de la República para, por los medios más rápidos, nombrar su reemplazo. Estamos ya evaluando personas, ya tenemos dos nombres evaluando para poder, por los medios más rápidos, dar su reemplazo, por supuesto”, señaló Arroyo.