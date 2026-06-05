Cypress Hill, el legendario grupo estadounidense de hip-hop, volverá a Lima para presentar sus más grandes éxitos, así como algunas de las canciones de “Dios Bendiga”, su esperado nuevo disco en español. La agrupación, punta de lanza del género urbano a nivel mundial, se presentará el viernes 13 de noviembre en el Coliseo Dibós de San Borja. La preventa de entradas iniciará el próximo martes 9 a través de Teleticket y tendrá un 15% de descuento con tarjetas de Interbank.

Integrado actualmente por B-Real (Louis Freese), Sen Dog (Senen Reyes), DJ Muggs (Lawrence Muggerud) y Eric Bobo (Eric Correa), el grupo fue uno de los primeros con raíces latinas en tener reconocimiento mundial, llegando a vender más de 20 millones de discos desde el inicio de su exitosa carrera. Se le considera entre los principales precursores del hip-hop de la Costa Oeste y del hip-hop de la década de 1990.

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, el grupo ha logrado diversos éxitos, como “Insane in the Brain” (y su versión en español “Loco en el Coco”), que es hasta hoy su más grande suceso musical. Asimismo, “How I Could Just Kill A Man”, uno de sus primeros grandes clásicos; “Tequila Sunrise”, poseedor de un ritmo suave influenciado por la música latina; “Hits from the Bong”, un favorito indiscutible de sus álbumes clásicos, entre otros.

El Latam Tour de Cypress Hill también servirá para presentar “Dios Bendiga”, su nuevo disco de canciones en español, con el que se reencuentran con la lengua que le ha dado muchas satisfacciones en todos estos años. “‘Dios Bendiga’ es más que una simple colección de canciones, es una oración por la cultura y funciona como un recordatorio definitivo de que nuestra herencia no es una tendencia, sino un legado divino y un futuro global. Es nuestro regreso a casa”, explicaron.