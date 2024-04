El excandidato a gobernador regional por el movimiento Siempre Tacna Mario Ruiz Rubio lamentó que a un año y cuatro meses de la actual gestión no haya resultados tangibles en beneficio de la población. “Ya estamos a casi medio año del segundo año de gestión, y solo escuchamos del gobernador regional (Luis Torres Robledo) promesas y más promesas, parece que sigue en campaña electoral”, dijo el también presidente de Siempre Tacna.

El gobierno de Luis Torres Robledo solo nos inunda con noticias agradables, anuncios de proyectos a ejecutar, pero en esencia no hay nada concreto. “No hay carretera Tacna a Collpa, no hay doble vía a Boca del Río, no hay hospital Unanue, y otras obras ofrecidas en campaña electoral. Ni siquiera se ha actuado de manera coordinada en el tema álgido de la inseguridad en la ciudad”, anotó.

Gestión continúa con política populista

Ruiz Rubio agregó que la mayoría de obras que se ejecutan actualmente son de la gestión pasada, y del gobierno actual continúan en ideas o anuncios. No se observa cambios, se sigue con una política populista al anunciar o promover iniciativas legislativas como la de titulación de predios, que está bien que se dé, pero es una labor del Congreso, el gobernador debe abocarse a tangibilizar los proyectos emblemáticos que no se logran de un día a otro, que tiene sus etapas y demandan tiempo, anotó.

Refirió que es tiempo de trabajar de manera seria, y no tratar de agradar a la población con dichos y propuestas que son las mismas de campaña electoral sin nada de efectividad.

Evaluación a labor de consejeros

En otro momento, el líder de Siempre Tacna calificó de positiva la labor de los dos representantes de la organización política en el Consejo Regional. Si bien siempre se puede esperar algo más, considero que están cumpliendo su trabajo, y que podría ser mejor si acceder a la información que solicitan y algunas veces no les responden en el ejecutivo del GORE Tacna.

Señaló que siempre les recuerda que el cargo es pasajero, por eso no deben meterse en problemas. “Se les ha pedido que cumplan su labor de fiscalización, aporten ideas y propuestas en beneficio de la población, y tampoco ser oposición por oposición”, dijo.