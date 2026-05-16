Cienciano de Cusco recibió a Alianza Lima en uno de los cotejos más atractivos de la fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, debido a que los íntimos llegaron como líderes del campeonato, mientras que el cuadro imperial se mantenía en los primeros lugares de la tabla.

A estas alturas del Torneo Apertura, cada punto cuenta y eso lo saben ambos clubes, así como sus administradores, que toman medidas para aprovechar al máximo la localía en sus respectivos escenarios.

En ese contexto, Cienciano anunció que para el duelo ante Alianza Lima no permitió la asistencia de simpatizantes visitantes en otras tribunas que no fueran la sur, advirtiendo que serían retirados si exhibían prendas alusivas al club blanquiazul.

“Para el partido entre Cienciano vs. Alianza Lima, la hinchada visitante se ubicará solo en la tribuna sur. Por motivos de seguridad, no se permitirá el ingreso de personas con indumentaria alusiva a Alianza Lima en las tribunas norte, oriente y occidente, serán enviadas a tribuna sur”, cita textualmente una comunicación difundida a través de las redes oficiales del equipo rojo.

Esta determinación generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Los fanáticos de Cienciano respaldaron la medida al señalar que el estadio debía “pintarse” de rojo y respetarse la localía, mientras que hinchas de Alianza Lima cuestionaron la disposición y la calificaron como discriminatoria, al considerar que cualquier aficionado debería poder ingresar a cualquier tribuna sin restricciones.

Además, Cienciano también dispuso que los hinchas visitantes no pudieran ingresar banderolas ni instrumentos musicales a su tribuna. Según indicó el club, esta decisión estuvo respaldada por una resolución de la Subprefectura de Cusco para garantizar la seguridad durante el encuentro.