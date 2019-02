​Claudio Pizarro sobre retirarse en el fútbol peruano: "Es una posibilidad abierta"

Síguenos en Facebook

Claudio Pizarro brindó una entrevista para el diario As, donde habló sobre su presente en el Werder Bremen y su longevidad en el fútbol, pues a sus 40 años asegura que mientras se sienta bien físicamente "voy a querer seguir jugando".

Amando en el Werder Bremen y en el Bayern Munich por la cantidad de goles que les regaló a los hinchas de ambos clubes, aseguró que "es una posibilidad abierta" acabar su carrera en el fútbol peruano, pues uno de los pendientes en su carrera es no haber podido salir campeón en su país.

"Es una posibilidad abierta. Yo no cierro ninguna posibilidad. Además, es uno de los logros que me gustaría conseguir. No he podido ser campeón del fútbol peruano porque los dos años en Alianza Lima acabamos segundos y antes jugué en Deportivo Pesquero, un equipo muy pequeño. Es un tema abierto para mí y la posibilidad está ahí", indicó el experimentado delantero.

Asimismo, aseguró que su buen desempeño en Europa durante tantas temporadas lo hacen sentir una especie de "pionero" y que "es un orgullo haber sido participe de que los jugadores peruanos puedan emigrar y darse conocer en el fútbol internacional".

Afirmó sentirse parte de lo que ha conseguido el fútbol peruano en los últimos años como la clasificación a una Copa del Mundo luego de más de 30 años de ausencias.

"He estado en cuatro Eliminatorias y he trabajado duro durante muchos años. Es una satisfacción y una alegría enorme para mí que el fútbol peruano haya mejorado tanto", precisó.