Comizzo se disculpa con hinchada en su presentación como técnico de Universitario (VIDEO)

Se terminaron los rumores. El estratega argentino Ángel Comizzo, campeón nacional con Universitario de Deportes en 2013, vuelve a ponerse el buzo crema. Tras malos resultados en la Copa Libertadores de 2014, el entrenador renunció al club, una acción que fue duramente cuestionada por la hinchada. Hoy, en la conferencia de prensa de su presentación, Comizzo pidió disculpas.

"En realidad son muy pocos los que saben la verdad. Yo al hincha de la U, si en algún momento lo hice sentir dolido, si en algún momento le cause un malestar, lo único que tengo es para pedirle disculpas, no tengo otra cosa para pedirles. Aquellos jugadores de aquella época saben, tienen bien claro cuáles fueron los motivos. No voy a dar nombres, no quiero herir a nadie ni quiero lastimar a nadie, solo vine a trabajar", aclaró.

Con entusiasmo, el club confirmó su regreso a través de sus redes sociales.

"Bienvenido, Ángel Comizzo. Tras seis años, vuelve el argentino para ponerse el buzo de entrenador del cuadro crema junto a su asistente técnico, Nelson Pumpido y el preparador físico, Diego Ripacolli. Hoy, tras estampar su firma como técnico del primer equipo, comenzará a trabajar y planificar lo que será el inicio del Torneo Bicentenario y el Torneo Clausura", anunció el equipo estudiantil.

