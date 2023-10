Yaquelin Sucapuca Fernández (27) es el Bernardo Cuesta del FBC Melgar femenino. No hace goles, pero sí saca las garras para defender los colores rojinegros. Con esfuerzo y disciplina se ganó la cinta de capitana en la temporada 2023.

Con cabeza fría puede decir que las lesiones y suspensiones en Melgar no permitieron que el equipo pueda realizar una mejor campaña en la Liga Femenina de la Federación Peruana de Fútbol (2023).

LEA TAMBIÉN: Revisa AQUÍ el precio de la gasolina en Arequipa del viernes 6 de octubre

La temporada 2023 terminó. El equipo rojinegro se ubicó en el octavo lugar en la fase de todos contra todos y en la liguilla por el descenso sumó 10 puntos y quedó en primer lugar del grupo asegurando un lugar en el 2024.

“Hubiéramos hecho mucho mejor las cosas, las suspensiones y lesiones, como Maribel Ugarte, hizo que el equipo disminuya las opciones y hubo partidos claves que pudo cambiar la suerte. Tengo una espina ahí”, señaló la capitana de Melgar.

Yaquelin se ganó la cinta de capitana del equipo rojinegro a base de esfuerzo, disciplina y mucho amor al fútbol.

“Siempre en cada partido demuestro la garra que necesita un equipo y el compromiso por el fútbol que siempre he tenido y eso valoraron en FBC Melgar para que sea la capitana del equipo”, dijo.

Como cualquier deportista, la referente del cuadro Dominó tiene aspiraciones en el fútbol, como consolidarse en Melgar, jugar en el extranjero y llegar a la selección nacional de fútbol femenino.

“Deseo estar el otro año con el equipo y depende de la dirigencia. La idea es realizar una campaña mejor que este año. Mis compañeras están evolucionando y son mejores cada día. La idea es hacer una buena campaña. El campeonato terminó, pero nosotras seguimos entrenando para no estar con mucho tiempo sin jugar, estar bien físicamente cuando comience la pretemporada”, apuntó.

Sucapuca Fernández fue influenciada en el fútbol por sus amigos del barrio que jugaban fulbito y se sentía bien al aprender a dominar el balón y hacer jugadas.

“Mis inicios en el fútbol fue por mis amigos. En mi infancia me rodeaban de amigos y ellos jugaban fulbito y me sentía bien jugando. En los juegos escolares comenzó la competencia para mí. Después, mi entrenadora Verónica Pinares me hizo jugar la Copa Perú y no sabía que existía y que se podía llegar a una Copa Libertadores. Con 16 años jugué Copa Perú y ahora con 27 años en Melgar donde pude llegar por ser perseverante y responsable. Llego como refuerzo a Melgar cuando jugaba en el club Raza que quedó eliminado en la Liga de Cayma”, señaló.