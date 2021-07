Neymar dejó el campo del Maracaná de Rio de Janeiro con lágrimas en los ojos luego de no poder conseguir la Copa América con Brasil. La ‘Canarinha’ perdió por 1-0 ante Argentina de Lionel Messi y evitó que el atacante del PSG celebre. Sin embargo, minutos después, regresó al césped para abrazar al ‘10′ Albiceleste, quien consiguió su primer título con su selección.

Horas después del encuentro y ya un poco más tranquilo, el brasileño publicó en sus redes sociales un mensaje, señalando que continúa dolido por la derrota pero está feliz por ‘Leo’.

“Perder me duele, me duele... es algo con lo que todavía no he aprendido a convivir”, inició ‘Ney’ en el texto publicado en su cuenta de Instagram. “Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano Messi. Estaba triste pero le dije: “FDP me ganaste””, explicó.

“Estoy triste muy triste por haber perdido, ¡pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. Odio perder pero disfruta tu título, hermano. El fútbol esperaba este momento”, finalizó el jugador del PSG.

Neymar y Lionel Messi son amigos desde el 2013, temporada en la que el brasileño se vistió con los colores del FC Barcelona. Compartieron juntos cuatro temporadas, en la que levantaron una Champions League y dos ligas.

El mensaje de Neymar a Messi luego de la final de Copa América. (Captura: Instagram)

La reflexión de Tite sobre Neymar y Messi

Luego del partido, Lionel Messi y Neymar se sentaron en el túnel del estadio (también lo hizo Leandro Paredes) y se quedaron charlando unos buenos minutos, demostrando que la amistad es más fuerte que la rivalidad en un campo de juego.

En conversación con la prensa, Tite, entrenador de Brasil, fue preguntado por este curioso momento y señaló que para él ese es el mensaje que se debe transmitir. “Hay grandeza en la derrota y en reconocer al rival. Quizás, la imagen que se vio entre Messi y Neymar después del partido sea un mensaje que tengamos que dar. Tiene el lado humano, de educación y de amistad que trasciende. Existen adversarios no enemigos”, dijo.