El técnico de Alianza Atlético quedó disconforme con el resultado, pero satisfecho con el accionar de su equipo, en el partido que perdieron 2-1 ante el puntero del torneo, Sporting Cristal.

“El partido se nos va de la mano por el arranque que tuvimos, considero que entramos con bastantes dudas a la hora de marcar y adaptamos mal en algunos momentos . Luego nos acomodamos mejor y le hicimos frente como deberíamos haberlo hecho desde un inicio”, dijo Jorge Espejo en la conferencia.

DISCONFORME

Más adelante señaló “generamos varias ocasiones de gol, incluso dos penales en arco rival, me gustó la respuesta de mis jugadores”.

Y tiene razón por la aptitud del plantel, que no se amilanó ante el cuadro local e hizo que la gente de Cristal termine pidiendo tiempo, “ esto me deja tranquilo por lo que hizo mi equipo, pero me voy disconforme por el resultado que, de alguna manera, nos deja preocupados porque necesitamos sumar en la tabla”.

Posteriormente el estratega fue enfático en decir, “nos faltó meterla, propusimos, fallamos penales, erramos situaciones de gol, pero estoy seguro que los resultados se van a dar para afianzar el proyecto”, concluyó.