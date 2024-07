Hoy se verán las caras los veinte equipos que lograron clasificar a la Etapa Departamental de la Copa Perú en la región Junín. Los equipos clasificados entre campeones y subcampeones provinciales, fueron divididos en cinco grupos donde jugarán todos contra todos. Para esta jornada todos los partidos son a las 3:15 de la tarde y todos los campeones juegan como local. Es decir hay mucho pan que rebanar.

GRUPO A. En el estadio Municipal de Pampas se enfrentan C.D. Ferretería Meza (Tayacaja) vs. Atlético Wanka (Huancayo); en el Estadio Vencedores de Junín lo harán Municipal Huayre (Junín) vs. Defensor Municipal Perené (Chanchamayo).

GRUPO B. Se juega en el Estadio Eleazar Patiño de Chupaca entre Echa Lolo (Chupaca) vs. C.D. Progreso (Tayacaja); el otro partido será programado en la provincia de Satipo entre Municipal de Pangoa (Satipo) vs Municipal APAN (Junín) (encuentro en el estadio Municipal de Mazamari).

GRUPO C. En el Estadio Simón Peña Rivas de Tarma se juega Progreso Muruhuay (Tarma) vs. Asociación Deportiva Miraflores (Chupaca); en el estadio Monumental de Jauja, Defensor Cormis (Jauja) vs. C.D. Alipio Ponce (Satipo).

GRUPO D. En el Estadio Municipal de Yauli, C.D. Juventud Cocaya (Yauli) vs. Sport Dos de Mayo (Tarma); en el estadio Richar Muller Vozeler de Concepción, Municipal Usibamba (Concepción) vs. Unión Sacas FBC (Jauja).

GRUPO E. Estadio Mariscal Castilla de El Tambo, Deportivo Sucre (Huancayo) vs. Social Yauli (Yauli); mientras que en el Estadio Municipal de San Ramón, Atlético Chanchamayo (Chanchamayo) vs. Defensor Concepción (Concepción).

Cada partido que se disputará será de candela, donde los que ganen tendrán más posibilidades de pasar a la otra fase. Así, los equipos están concentrados para todos sus encuentros.