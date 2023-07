Veintiún equipos están en la línea de partida. “En sus marcas, listos, ya”, será el grito del Presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Junín Rubén Herrera Castro para el inicio de esta etapa. Solo dos tendrán el privilegio de llegar a la meta y clasificar a la etapa nacional.

Sin duda alguna el partido más atractivo es el que sostendrán El Centro Estudiantil San Agustín que recibirá al Bayer Llanco en el estadio Vista Alegre de San Jerónimo. La fecha 1 será el domingo 16 de julio.

GRUPO A: Estadio Monumental de Jauja: Sport Condor (Jauja) vs Sport Gavilán (Satipo). Estadio La Perla Chupaca: Sport Bolognesi (Chupaca) vs Municipal Ahuaycha (Tayacaja).

GRUPO B: Estadio Municipal “Vencedores de Junín”: Unión San Cristóbal (Junín) vs FC Juventud Apatina (Jauja). Estadio Municipal Malaquías Cóndor Aire de Pichanaki: Unión Shangani (Chanchamayo) vs Echa Lolo (Chupaca).

GRUPO C: Estadio Unión Tarma: Sport Dos Mayo (Tarma) vs CAD Los Milagros (Junín). Estadio Municipal de Concepción “Richard Müller Vozeler”: Defensor Concepción (Concepción) vs Atlético Chanchamayo (Chanchamayo).

MIRA ESTO TAMBIÉN: Huancayo: Conjuntos de huaylarsh pasan del escenario a la cancha deportiva

GRUPO D: Estadio Mariscal Castilla El Tambo-Huancayo: AD Estrella Central (Huancayo) vs AD Pucará (La Oroya). Estadio Vista Alegre San Jerónimo: Bayer Llanco (Tarma) vs CESA (Huancayo). Descansa Santo Domingo (Concepción).

GRUPO E: Estadio Municipal de Mazamari (Satipo) vs Unión Pilcomayo (Huancayo). Estadio Municipal Pampas Tayacaja: Santa María (Tayacaja) vs CD Municipal (La Oroya).