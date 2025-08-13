Los puntos valen oro. Tres partidos se juegan este domingo 17 de agosto a las 3:15 de la tarde en diferentes escenarios y en forma simultanea por la tercera fecha del hexagonal final de la Copa Perú Departamental.

El duelo más atractivo es entre los punteros, Unión Juventud Pomacocha ( Yauli) con 4 puntos y Defensor Pichanaki (Chanchamayo) con 3 unidades, el partido es en el sintético del estadio de Santa Rosa de Sacco. El equipo de casa tiene como referentes al experimentado Rufo Sancho y Samuel Salazar, mientras la visita también cuenta con su goleador Tim Ayala y Edson “Wawa” Vesgaz.

En el estadio municipal Unión Tarma, choque de coleros. Academia San Antonio (Jauja) contra Atlético Chanchamayo, ambos con un solo punto. Finalmente, en el verde del estadio Monumental de Jauja, Centro Estudiantil San Agustin (CESA) con 4 unidades vs Sumar Motors con 2 puntos.