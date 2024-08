Los Tigres del FBC Aurora no paran y siguen en la contienda del fútbol macho. Los aurinegros dieron el primer paso tras vencer 1-0 al conjunto Virgen de las Nieves, campeón de Condesuyos, en el partido de ida, por la fase 2 de la etapa Departamental de la Copa Perú.

PARTIDO

Desde el estadio Municipal de Yanaquihua, Aurora sacó ventaja en este compromiso de ida y se mantiene firme en la contienda del fútbol macho. A pesar de las condiciones del campo deportivo, los tigres presionaron desde el saque y al minuto 39 tuvieron una clara oportunidad de abrir el marcador.

Si bien, el conjunto local generó peligro al arco rival, no consiguió realizar el empate. El partido se tornó de ida y vuelta, sin embargo, el marcador quedó igualado sin goles en la primera mitad.

Por el complemento, el cuadro de Beaterio no tuvo compasión y a los 8 minutos anotó el 1-0. Gerardo Garate remató tan fuerte que el arquero “Chávez” de Virgen de las Nieves no pudo detener el balón. Las amonestaciones para el cuadro atigrado y el conjunto local no faltaron sobre la mitad del segundo tiempo.

Aurora habría podido ampliar la ventaja en el final del compromiso, y el cuadro local tuvo hasta tres oportunidades de hacer el empate, pero el marcador no se movió más. El resultado de 1-0 no sería suficiente, pues este sábado 31 de agosto se jugará el partido de vuelta en el estadio Melgar, Cercado de Arequipa, en el que esperan mantener o ampliar ventaja.

