Hoy en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el FBC Melgar presentó oficialmente a su nuevo refuerzo, el argentino Matías Noble.

El volante y extremo zurdo, que llega procedente del Real Tomayapo de Bolivia, ya se encuentra en Arequipa y ha vestido por primera vez la camiseta rojinegra. Noble, quien firmó un contrato por dos años y medio con el equipo arequipeño, llega con un registro de nueve goles y siete asistencias en su última temporada en Bolivia.

Durante la conferencia de prensa, el director técnico Marco Valencia no descartó la posibilidad de que Matías Noble pueda debutar mañana en el partido entre FBC Melgar y Sporting Cristal, siempre y cuando la Federación Peruana de Fútbol le habilite su carnet de cancha a tiempo. “Si todo se resuelve pronto, no veo por qué no podría tener algunos minutos en el partido”, señaló Valencia.

Matías Noble se mostró muy contento de estar en Arequipa y aseguró que dará todo para cumplir con las expectativas del club. “Estoy muy feliz y voy a dar todo para tratar de cumplir con las expectativas (…) voy a brindar al equipo lo que necesite y darle soluciones”, afirmó el argentino. Además, Noble indicó que se siente en óptimas condiciones físicas para jugar.

Por su parte, Marco Valencia también se refirió al crucial encuentro de mañana ante Sporting Cristal, destacando la importancia de superar al rival tanto en el juego como en el resultado. A pesar de contar con tres bajas importantes en su plantel, el estratega se mostró confiado en que los jugadores que entren al campo estarán a la altura del desafío. “Melgar mañana debe ser superior a Cristal”, enfatizó.

Finalmente, Valencia reconoció que el partido será duro, pero subrayó que cada encuentro es importante y que el equipo necesita un resultado positivo. “Tenemos un buen plantel, a pesar de las bajas, los chicos que entren mañana lo harán bien. Casi todos los partidos son importantes, es un partido donde se necesita tener un resultado positivo, pero va a ser duro”, concluyó el técnico rojinegro.





