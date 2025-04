Con ocasión del esperado concierto de la banda armenia-estadounidense System of a Down, que congrega a miles de fanáticos en el Estadio Nacional en el marco de su gira ‘Wake Up! Tour’, el Metropolitano y el Corredor Azul ampliarán su horario de atención.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao dio a conocer que el Metropolitano y el Corredor Azul ampliarán su horario de operaciones hasta la medianoche de este domingo 27 de abril, a fin de transportar a los miles de fanáticos de System of a Down, que acudan al Estadio Nacional.

De acuerdo a los organizadores del concierto de la banda que tras su show en Lima, hará lo propio en Chile, Argentina y Brasil.

Según la organización, la agrupación saltará al escenario aproximadamente a las 9:00 p.m. para brindar un show que superará las dos horas. Por suerte, los fanáticos tendrán dos alternativas seguras de transporte público para regresar a sus domicilios tras lo anunciado por ATU.