El campeón y subcampeón de Arequipa, Viargoca FC y Nacional FBC, respectivamente, clasificaron a la siguiente fase de la etapa Nacional de la Copa Perú. El conjunto de Atico venció 1-0 a Patriotas FC y Nacional de Mollendo empató 2-2 a Unión Soratira de Azángaro.

En una tarde agitada, desde el estadio Jorge Basadre en Tacna, el conjunto de Atico superó 1-0 en el primer tiempo. Diego Cossio en una jugada sorpresiva, abrió el marcador a los 11 minutos, mostrando cierta superioridad por Arequipa.

A pesar de los esfuerzos del equipo local, no consiguió el empate. Por su parte, Viargoca no descansó y trató de generar oportunidades en el arco rival, sin embargo, no encontró facilidad, regresando a camerinos con un solo objetivo en mente.

En la segunda parte, las variantes del conjunto de Atico no lograron el cometido, no obstante, la ofensiva del equipo rival se mostró más definido, generando peligro sin anotar un gol. Sobre el final, Viargoca se quedó con la victoria y con este resultado, regresó a casa. Por otro lado, los aficionados no estuvieron de acuerdo con el arbitraje, por lo que lanzaron botellas a la cancha.

Por su parte, el cuadro mollendino recibió a Juventud Unión Soratira, en el estadio de la Unsa. Desde el saque, Nacional había dominado el juego y adelantó el primer tanto con Joaquín Astorga a los 6′. El equipo local solo necesitaba de la victoria.

El elenco visitante tomó protagonismo en el cierre del primer tiempo, a poco de igualar el marcador. A los 43′, Renato Abarca sorprendió y marcó el 2-0, consiguiendo superioridad antes del descanso.

Para el complemento, Soratira salió mucho más motivado. Sobre los 57′, Yoel Luque descontó para el conjunto de Azángaro y Óscar Chiara sentenció el empate a los 69′. Con este resultado, Soratira reafirmó su clasificación y Nacional pasó.

