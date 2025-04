El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, se pronunció sobre el impacto de la guerra comercial de Estados Unidos en Perú y en la región Piura, y advirtió que el impacto sería en la economía mundial, lo que podría generar un decrecimiento en la demanda de los productos a exportar.

¿Cómo afecta la guerra comercial de Estados Unidos en el Perú?

Evidentemente habrá una afectación, pero dicen los estudiosos que ya han hecho prospectivas y análisis económicos que el impacto no sería tan grande de forma directa porque los productos que nosotros tenemos van contra estación de los productos norteamericanos, ellos están en el hemisferio norte y nosotros en el sur y eso hace que ellos, cuando están en verano, nosotros estemos en invierno y viceversa.

Pero los productos en competencia con el extranjero no son los mismos, sobre todo en Piura, desde el norte se exporta el limón, la palta, y otros productos...

Los productos de nosotros, de exportación como los arándanos, uvas, paltas, espárragos no compiten con ellos que son básicamente granos. Ellos tienen grandes producciones de trigo, soya, que nosotros no producimos, entonces hay ese segundo factor que hace que no nos complique mucho.

¿En este caso, ese 10% de arancel para el Perú causa algún impacto?

De todas maneras, un arancel del 10% algún impacto va a causar en nuestro país, pero lo que más nos preocupa o impacto que puede ocasionar es que esta guerra comercial pueda quitarle un 0.5 o más de crecimiento al Producto Bruto Interno (PBI) mundial.

¿Eso qué significaría para la economía de nuestro país?

Si el PBI no crece al mismo ritmo que crecía antes o que podría crecer, obviamente la demanda de nuestros productos también va a decrecer y eso podría golpear al país y a las exportaciones. Las exportaciones se podrían ver afectadas, pero no tanto por el 10% del arancel, el impacto podría verse mayor por el tema de que la economía mundial no crezca al ritmo que podría crecer, si hay crecimiento hay más demanda, a mayor demanda favorece a nuestras exportaciones. Esa es la preocupación mayor que tenemos.

¿Cuál es la recomendación para los exportadores peruanos?

Los exportadores están haciendo su trabajo, exportan productos de mucha calidad, competitivos, acá la recomendación es al Estado peruano que tiene que darle más productividad y competitividad al Perú a través de una mejor infraestructura, tenemos que terminar nuestras carreteras y ampliar nuestra frontera agrícola que ya ha demostrado que la costa peruana es muy productiva cuando se le coloca agua, pero lamentablemente tenemos grandes zonas y entre ellos la región Piura, que tenemos grandes zonas desaprovechadas porque no les llega agua, son espacios desérticos, que si son zonas que sí le colocaran agua podrían ser hectáreas que se incorporan a la agricultura.

Tenemos el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura que actualmente está abandonado...

El proyecto como el Alto Piura tiene años retrasado que ojalá empiece a ver la luz y podría ser un factor importante para la región. Y a los empresarios seguir haciendo su trabajo, ganar en competitividad, ganar en productividad, pero el llamado es más al Estado, para tener competitividad tampoco debemos dictar leyes populistas, que hacen que el producto se encarezca y no sea tan competitivo.

Finalmente, los empresarios tienen que trabajar en el tema de la competitividad para competir con otros mercados...

Ya lo vienen haciendo, pero deben continuar en ese trabajo, por ganar competitividad. Nadie garantiza que la demanda vaya a ser la misma, ojo, porque si la economía ya no crece como antes, la demanda se contrae entonces hay que ser más competitivos para que puedas absorber esa menor demanda que va a haber en el mundo por nuestros productos.