Sporting Cristal arrancó con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura 2026 al vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo.

Un gol de tiro libre de Martín Távara en el segundo tiempo, le dio al conjunto celeste sus primeros tres puntos del campeonato y marcó el debut oficial de Hernán Barcos con la camiseta rimense.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera mostró una actitud más ofensiva desde el inicio del encuentro, con la intención de dejar atrás la discreta campaña realizada en el Torneo Apertura. Martín Távara fue uno de los jugadores más destacados del primer tiempo, liderando los ataques de Cristal y generando las principales ocasiones de peligro, aunque el arquero Patrick Zubczuk respondió con intervenciones oportunas.

A los 12 minutos, los celestes celebraron un tanto de Rafael Lutiger, pero el árbitro Bruno Pérez anuló la acción tras advertir una falta del defensor Miguel Araujo sobre el guardameta de Deportivo Garcilaso.

La diferencia llegó a los 51 minutos, cuando Martín Távara ejecutó un impecable tiro libre que superó la resistencia de Zubczuk. En los minutos finales, Sporting Cristal generó nuevas oportunidades para ampliar la ventaja con el ingreso de Michael Hoyos y las incursiones de Maxloren Castro, aunque el resultado ya no se modificó.

Con este triunfo, los celestes centran su atención en el duelo del próximo miércoles 22 de julio frente a Red Bull Bragantino, por los playoffs de la Copa Sudamericana.