El huancaíno Cristhian Pacheco es ahora bicampeón en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego que hoy ganara la medalla de oro en la maratón que se corrió en Santiago en Chile. Pacheco cruzó la línea de meta en 2 horas, 11 minutos y 14 segundos.

La competencia ocurrió a primeras horas de hoy en el país del sur. El chileno Hugo Catrileo, quien fue su más cercano competidor, se quedó con el segundo lugar, mientras que el bronce fue para el peruano Luis Ostos.

“Hace 4 semanas, tuve un accidente, me caí de las escaleras y me cosieron con 6 puntos. Personalmente estaba retirado de estos Juegos Panamericanos. Pero gracias a Dios he vuelto y para mí es un orgullo volver a ganar (la medalla de oro)”, declaró a Movistar Deportes.

En Huancayo, su familia celebró el triunfo cantando y arengando a Pacheco. Contaron que su hermano Raúl está con él en Chile como su entrenador.