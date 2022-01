Manchester United logró sacudirse de la mala racha de no ganar los dos primeros juegos de la Premier League este año y venció por 3-1 al Brentford, en condición de visitante. A pesar del triunfo, no tuvo fue tranquilidad para los ‘Diablos rojos’, puesto que Cristiano Ronaldo protagonizó una sorpresiva escena: se molestó cuando Ralf Rangnick, su entrenador, lo reemplazó.

Sobre los 71 minutos, el delantero portugués salió del campo para permitir el ingreso de Harry Maguire, aunque no estuvo muy contento. Instantes después, ‘CR7′ se ubicó en uno de los asientos del banquillo de suplentes y no dejaba de hablar, razón por la cual su técnico se acercó, para explicarle la razón de su decisión.

Tras el partido, el estratega alemán reveló detalles de todo lo ocurrido con el goleador. “La única reacción de Cristiano Ronaldo que noté cuando fue sustituido es que me preguntó: ‘¿Por qué yo?’, mientras caminaba. Le dije que tenía que tomar una decisión por el interés del equipo”, explicó Ralf Rangnick en Sky Sports.

“No esperaba que me abrazara después de haberlo cambiado. Entiendo cómo piensan los goleadores y cómo funciona esto, pero tengo que tomar mis decisiones en función a lo que necesita el plantel en la cancha. No tengo ningún problema con Cristiano”, agregó el técnico alemán.

De inmediato, reveló la razón detrás de la modificación del ‘Comandante’. “Le expliqué que estábamos 2-0 arriba y que teníamos que aprender las lecciones de Villa Park (empataron 2-2). Después de ese partido, estaba enojado conmigo mismo, porque no cambié a una línea de cinco. Hoy era exactamente la misma situación y no quería volver a cometer el mismo error”, detalló.

“Le hablé a Cristiano sobre mi labor. Le dije que tiene 36 años y está en muy buena forma, pero cuando sea entrenador, lo verá desde esa perspectiva. Mi trabajo es tomar las decisiones y encontrar lo mejor para el club. Espero que también lo vea de la misma manera”, sentenció Ralf Rangnick.

Ralf Rangnick conversó con Cristiano Ronaldo en el banquillo de suplentes. (Video: ESPN)

¿Cómo va Manchester United en La Premier League)

Tras el triunfo 3-1 sobre Brentford, con goles Anthony Elanga (55′), Mason Greenwood (62′) y Marcus Rashford (77′), el Manchester United alcanzó los 35 puntos y se ubica en la séptima posición. Actualmente, los ‘Diablos rojos’ no tienen boleto a competencia internacional, aunque han ido escalando: están a dos unidades del West Ham (4° a Champions League) y a una del Tottenham (5° a Europa League).