Se cansó de los rumores y se expresó en sus redes sociales. Cristiano Ronaldo fue suplente en el partido que jugó Portugal ante Suiza en los octavos de final por el Mundial Qatar 2022. Tras ello, el capitán luso estuvo vinculado a supuestos conflictos con Fernando Santos y su propia selección; sin embargo, CR7 decidió emitir una publicación a poco de su encuentro ante Marruecos.

“Un grupo demasiado unido para ser disuelto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para dejarse amedrentar por cualquier adversario. ¡Un equipo en el sentido más estricto de la palabra, que luchará por el sueño hasta el final! ¡Cree con nosotros! ¡Fuerza Portugal!”, mencionó en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo se pronunció en redes sociales. (Twitter)

El futbolista ‘luso’ ha sido señalado porque no habría entrenado nuevamente con los suplentes tras no alinear como titular en el partido contra Suiza por octavos de final. El pasado partido fue reemplazado en el once por Goncalo Ramos quien fue la figura tras anotar un hat-trick.

Cabe resaltar que Cristiano ha marcado un solo gol en lo que va de la Copa del Mundo. Dicho tanto lo hizo en zona de grupos frente a Ghana en la victoria de Portugal por 3-2 por la vía penal. Asimismo, esta anotación lo hizo poseedor de un récord de anotaciones en los Mundiales.

Por otro lado, Fernando Santos, entrenador de Portugal, continuó este jueves con la preparación de su equipo, con Cristiano Ronaldo ya reincorporado al trabajo sobre el césped con el resto del grupo tras quedarse el miércoles en el gimnasio, donde se ejercitó Ruben Dias, aunque, en principio, debería estar a disposición del técnico para formar en la defensa en el choque de los cuartos de final del Mundial 2022 ante Marruecos.