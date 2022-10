El Estadio Santiago Bernabéu se vistió de gala este fin de semana para la nueva edición de El Clásico de España: Real Madrid impuso condiciones y derrotó por 3-1 a Barcelona. El escenario contó con un gran número de aficionados y Dani Alves, exjugador de los ‘Azulgranas’, también asistió como un hincha más.

A través de su cuenta de Instagram, el experimentado futbolista brasileño dio detalles de cómo se animó a experimentar el encuentro como un fanático común en las gradas. “Siempre hay que tener mucha personalidad para vivir cosas que uno nunca ha vivido”, manifestó el lateral derecho.

“El clásico de hoy (domingo) lo viví de otra manera, con sensaciones diferentes y con una voracidad tremenda por dentro. Que mal rodeado estaba, pero aguantando como un campeón”, confesó Dani Alves, quien agregó una postal en medio de la afición del Real Madrid.

“Lamentablemente, para los culés no fue el resultado esperado, pero un hincha de un equipo está para quererlo cuando las cosas no salen bien, para apoyar cuando el día no es el mejor y también para nunca dejar de amarlo, ¡pase lo que pase!”, concluyó el brasileño, mostrando pesar por la derrota del Barcelona.

Recordemos que Dani Alves vistió la camiseta del ‘Barca’ hasta mitad de año, antes de fichar por Pumas de México, y jugó El Clásico de la temporada pasada que acabó con un grato recuerdo: fue triunfo por 4-0 sobre Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aquella vez, el lateral ingresó a los 85 minutos, en lugar de Jordi Alba.

¿Cómo van Barcelona y Real Madrid en LaLiga?

Real Madrid ganó en El Clásico y se convirtió en nuevo líder de LaLiga Santander, sumando 25 puntos; en tanto que Barcelona quedó en la segunda casilla, con solo 22 unidades. En la próxima fecha, los ‘Merengues’ visitarán al Elche, mientras que que los ‘Azulgranas’ recibirán a Villarreal.