Yaco Eskenazi dio detalles de su amistad con Jefferson Farfán y reveló que el exfutbolista le regaló varias de las costosas zapatillas que suele usar la ‘Foquita’.

En ‘Amor y Fuego’, le consultaron al exchico reality si volvería a trabajar con Ethel Pozo o prefiriría tener un programa con Farfán. Evidentemente, Eskenazi eligió lo segundo y aclaró que no es por la polémica con la hija de la ‘Señito’.

“Estoy justo incursionando en lo que es ahora un programa de fútbol, además hacer un programa con Jefferson, después de ver ahora como la está rompiendo en YouTube sería un golazo”, sostuvo.

“ He ido a su casa, voy a su casa. Es un amigo al que quiero mucho porque ha estado en momento difíciles de mi vida y le tengo mucho cariño ”, añadió cuando le consultaron si había ido al famosos búnker.

Posteriormente, Gigi Mitre le preguntó si le había regalado zapatillas y respondió: “ Más de una me ha regalado. Es un tipazo. Como te digo, en un momento muy difícil para mí estuvo ahí al pie del cañón y es muy noble ”, señaló Yaco, sin embargo, no dio detalles del ‘momento difícil’.

El año pasado, Yaco Eskenazi dio entrevista para el canal de Youtube de Carlos Vílchez y también mencionó que la ‘Foquita’ le regalaba zapatillas.

“Alguien me había dicho que su hijo era hincha de los Guerreros, le llevé una camiseta. Así me lo gané y me quedé conversando con él. Ahí mismo él tuvo un detalle conmigo. Le dije que estaba buscando unas zapatillas y me dijo: ‘Espérate’. Llamó a su chófer, vino y me regaló unas zapatillas que costaban un montón de plata. Yo quería comprármelas, pero no me alcanzaba”, recordó Yaco aquella vez.

“Ha tenido gestos conmigo y con mi familia que quedarán en mi corazón para toda la vida. Es de la put***”, expresó.