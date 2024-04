Wileidy Monsalve, novia del cantante Álvaro Rod, reveló detalles de las múltiples infidelidades que le hizo el salsero. La modelo colombiana se presentó en Magaly TV La Firme para contarlo todo.

La joven relató que empezó a sospechar de las traiciones del artista cuando dejó de estar en la casa que compartían. Confirmó sus sospechas al encontrar un preservativo en el tacho de basura y conversaciones con su bailarina, corista y varias mujeres con las que coordinaba encuentros clandestinos.

“Ella se enteró hace unas semanas, pero quiso reunir pruebas, aguantó hasta que ya no pudo más y hoy sacó todas sus cosas de la casa”, dijo Magaly Medina al presentar a su invitada.

Durante la entrevista, se dijo de una llamada que Wileidy hizo con Álvaro Rod para reclamarle sobre estas infidelidades , pero él lo negó todo.

“Nosotros también lo hemos interrogado a la salida de una de sus grabaciones y él lo niega todo, a ella también lo niega todo”, dijo la urraca.

“Si hablé, de hecho está grabado, me lo negó todo, me preguntó ‘qué ha pasado por qué los reporteros de Magaly me están persiguiendo si yo no te he faltado el respeto nunca”, recalcó la joven colombiana.

En la llamada se escucha al artista reclamándole a su expareja por haber sido abordado por las cámaras de Magaly y negando haber tenido algún encuentro con una corista llama Vicky.

“¿Cuándo ha pasado eso?¿Wileidy de qué estás hablando?¿Por qué la prensa me acaba de abordar de Magaly?¿Qué he hecho? No entiendo, dicen que te he sido infiel. No entiendo, no entiendo nada”, dice Álvaro Rod.

TE PUEDE INTERESAR