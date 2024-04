Wileidy Monsalve, novia del salsero Álvaro Rod, contó todas las traiciones que le hizo el artista, así lo reveló en un adelanto de la emisión del programa de ‘Magaly Tv, la firme’.

Evidentemente afectada y llorando por lo que ha descubierto, Wileidy señala que no fue solo un caso de infidelidad por parte de Álvaro Rod, sino que “fueron repetidas veces”. La entrevista completa saldrá esta noche durante la emisión del programa.

“No me fue infiel solamente una vez, lo hizo repetidas veces. (…) Que aprenda a saber valorar a las personas”, dice la novia de Álvaro Rod, quien para reforzar lo que señala mostrará chats, fotos y videos que mostraron de pies a cabeza al artista.

Wileidy Monsalve ha sido protagonista en sus videoclips, como la que se ve en “Este salud va por ti” y que aun se puede ver en su cuenta de Instagram del salsero.

¿Qué ha dicho Álvaro Rod?

Desde su cuenta de Instagram publicó una storie que podría adelantar una respuesta por parte del artista y no sorprender al señalar que ya estaba separado de Wileidy. En esta storie se puede leer lo siguiente: “Y que hablen lo que hablen, y que digan lo que digan. Que si no eres el amor de mi vida, no me equivoqué de amor... Yo me equivoqué de vida”.

Sin embargo, en las próximas horas es probable que el artista se pronuncie de manera clara sobre lo que su novia evidenciará en el programa de Magaly Medina.

ADELANTO DE MAGALY TV, LA FIRME