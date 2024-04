El conductor de televisión Yaco Eskenazi salió en defensa de su esposa, la modelo Natalie Vértiz, ante los comentarios de la presentadora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo. El exchico reality aclaró a la hija de Gisela Valcárcel que su pareja solo hizo una broma.

Este lunes, Yaco se contactó con el programa ‘Amor y Fuego’ para dejar en claro que no va a permitir que hablen mal de la madre de sus hijos y que los comentarios que hizo Natalie sobre que Ethel compra ‘fast pass’ en Disney World no eran más que una broma.

“Han sacado de contexto totalmente una broma, algo que para mí era una broma, un comentario de cómo yo percibo Disney, lo han sacado de contexto, y no importa porque si quieren decir que soy pobre o no tengo plata, pero ya después responder a mi esposa y que se desvirtúa toda la información, no me gusta y yo no voy a dejar nunca que hablen de mi esposa”, sostuvo.

También dijo que no entiende porqué la compañera de Janet Barboza viene atacando contra la influencer. “Te juro por mis hijos que no tengo idea, yo nunca he tenido un problema con nadie. Es más, el 14 de diciembre fue mi cumpleaños, yo ya sabía que no iba a seguir en ‘Mi mamá cocina’ e invité a Ethel, a mí también me sorprende que haya reaccionado así”, agregó.

Además, le recordó a Pozo que cuando él anunció públicamente que estaba desempleado, ella no lo apoyó, sino que se burló de él en su programa, por lo que le recomendó no tomarse todo tan enserio.

“Natalie hizo una broma, así como hacen bromas en ese programa a cada rato. Como cuando ponen una nota en la que sale que yo estoy teniendo problemas cuando ellos saben que me pueden llamar directamente y no hacer el display para hacer sus chistes. Es una broma, Natalie no me va a pedir permiso para hacer una broma, es una mujer inteligente y sabe lo que dice”, señaló.

Eskenazi descartó tajantemente que él o Natalie Vertiz vayan a pedirle perdón a Ethel Pozo. “Yo no he dejado de ser amigo... si yo dejara de ser amigo de alguien cada vez que se molesta conmigo y me critica, viviría en una isla desierta”.

