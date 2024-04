Choca Mandros estrenará este sábado una nueva producción televisiva, donde explorará lo delicioso que es la gastronomía peruana. Además, el conductor de TV pidió que no lo comparen con un chef, pues esa no será su función en el programa.

“Se apostó por Canal N porque es un programa más segmentado donde se hablará netamente de gastronomía y ya no se hará tanto entretenimiento que normalmente funciona para señal abierta” , expresó Choca.

El conductor de TV subrayó que el nombre “En la mesa” se da porque todas las actividades de los relacionados con la gastronomía, como comerciantes, campesinos, pescadores, cocineros, chef, terminan en la mesa.

También explicó que el nuevo espacio culinario tiene partes importantes: el primero es que hablarán especialistas de la gastronomía (chef, cocineros e influencer expertos en este tema), un segundo punto es que se conversará con famosos sobre los platos banderas del Perú

Choca refirió que no solo harán recorrido de la gastronomía en Lima, sino también en otras ciudades, como Ica, Chiclayo, Pucallpa, para que el televidente pueda conocer más de nuestra sazón en diferentes puntos del país.

Choca pide que no lo comparen con un chef

Durante la conferencia de prensa que Choca brindó a diversos medios de comunicación, pidió que no se le compare con un chef, debido a que su función es ser “un promotor de la gastronomía”.

“Yo he estudiado un máster en gastronomía en España, pero no me considero chef o cocinero, sino que seré un comunicador de los chefs” , apuntó.

En la mesa se emitirá todos los sábados, a la 1 de la tarde, por Canal N.