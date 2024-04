¿Kylie Jenner estaría embarazada de Timothée Chalamet?

La modelo e influencer Kylie Jenner sacudió las redes sociales con especulaciones de un posible embarazo junto a su actual pareja Timothée Chalamet. El rumor tomó fuerza a partir de un video compartido por el comediante Daniel Tosh, quien reveló una conversación con un empleado de un supermercado en Malibú.

Según este empleado, en una escena del reality “Keeping Up With the Kardashians”, Jenner anunciaba su embarazo nuevamente. Aunque Tosh aclaró que la veracidad de la información no estaba confirmada, los fanáticos comenzaron a especular sobre el tema.

Los rumores sobre el supuesto embarazo de Kylie Jenner se intensificaron después de que la estrella de reality fuera vista usando ropa holgada durante el funeral de su tía, Karen Houghton. Mientras sus hermanas optaban por atuendos más ajustados, Jenner sorprendió con su elección de ropa deportiva suelta. Esta decisión ha llevado a especulaciones sobre si está tratando de ocultar un posible embarazo.

Sin embargo, ni Kylie Jenner ni Timothée Chalamet han confirmado o desmentido estos rumores. No obstante, fuentes cercanas al equipo de “Keeping Up With the Kardashians” aseguró que no se filmara alguna escena en un supermercado, lo que contradice las afirmaciones del empleado.

Estos rumores también coinciden con especulaciones sobre el estado de la relación entre Jenner y Chalamet, con informes que sugieren una posible separación.

Por el momento, tanto Jenner como Chalamet han optado por mantener silencio sobre estos rumores, dejando a los fans y a los medios de comunicación en la incertidumbre.





