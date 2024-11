Repetir varias veces su apodo, “Soncora”, se transforma en “corazón”. Y eso es lo que pone Daniel Marcos en cada entrenamiento y combate. Hasta el momento, el peruano sigue invicto (16 triunfos consecutivos), ingresó por la puerta grande en la categoría de peso gallo en la UFC y se alista para enfrentar al estadounidense Adrián Yañez (el próximo 14 de diciembre).

Tienes un récord invicto de 16 triunfos. ¿Te genera una presión extra?

Lo manejo de la mejor manera. Estoy entrenando muy fuerte para mi nueva pelea y creo que es una oportunidad para demostrar quién soy una vez más.

En tus combates, demostraste dominio en las artes marciales mixtas. ¿Te sientes cómodo peleando en el suelo?

Estoy 100 % enfocado en hacer MMA. No suelo ser de striking o de parado, lucho arriba y también en el suelo. Hago la pelea donde me siento más cómodo y si tengo que castigar arriba o abajo, no me importa. Me considero un peleador neto de MMA y puedo hacerlo en cualquier área.

Alguna vez, durante tus peleas, ¿recibiste un golpe que te hizo perder la noción del tiempo por unos segundos?

En mi última pelea, me patearon la cabeza, pero no sentí nada ni perdí la memoria. Es cosa de aprender y de estar siempre atento a lo que viene. Sabemos que estamos en las grandes ligas y todos entran a la jaula a matar y demoler. No tengo miedo absolutamente a nada, solo a Dios.

En la pelea, ¿la adrenalina cubre las sensaciones de dolor o miedo?

Antes de salir a la jaula, hay nervios o tensión. Y el miedo siempre existe, pero lo veo como una gran ventaja, pues me ayuda a tener una mentalidad diferente, a estar siempre atento y más alerta. La cuestión es ser frío, buscar espacios y mostrar lo entrenado. Siempre digo, no hay que tener uno, dos ni tres planes, sino varios.

¿Qué táctica usas para reponerte en circunstancias adversas?

Siempre depende. Hay que saber pensar y ver los momentos adecuados para moverse. No todo el rato vas a golpear hacia adelante. La mejor forma de salir de la presión es manteniendo la calma y escuchando a mi esquina. Es lo que siempre hago. Ser peleador también significa ser inteligente, saber cuándo atacar y no botar cualquier golpe o patada. Si estoy movido, debo apartarme y recuperarme.

Tu debut en la UFC fue con un triunfo por nocaut sobre Saimon Oliveira. ¿Fue tal cual te lo imaginaste?

Sabíamos que el primer round iba a ser fuerte. Recuerdo que mis entrenadores me dijeron que debía buscar los momentos precisos para hacer daño y lo logré. Trabajé mucho al cuerpo y él pateaba duro abajo, pero eso no importa cuando tienes una mentalidad y un espíritu diferente más que la fuerza o el gimnasio. Así, sabes que nadie te va a detener y eso es lo que te hace totalmente distinto. Y creo que ese soy yo, Daniel “Soncora” Marcos es un peleador distinto mentalmente y espiritualmente.

¿Cómo te preparas en general?

Tengo horarios de trabajo para lo técnico, la alta intensidad, sea lucha o striking; y las pesas. Y tengo el área de recuperación del cuerpo. Lo fundamental para un deportista es mantenerse sano. Los entrenamientos sirven para encontrar la forma técnica o táctica de la pelea. De nada vale maltratar mucho al cuerpo, hacer mucho sparring o entrenamiento duro, porque llegas a un límite y hay lesiones. Aparte, trabajo lo espiritual. Salgo de las redes sociales y del mundo de los medios.

¿Cuál es la razón?

Me encuentro conmigo mismo, con quién soy y las cosas que debo fortalecer. Creo mucho en estar aislado. El peleador entra a la jaula para dar pelea, show y listo; y cuando baja, sigue siendo un deportista.

Tal vez muchos solo vean tu versión de peleador, pero fuera de la actividad, ¿tienes pasatiempos intensos o prefieres estar más tranquilo?

Definitivamente, me gusta estar tranquilo, aislado, mentalizado. Mientras más alejado esté de todo, me siento mejor; y creo que esa forma en que vivo es fundamental para mí. Habrá un momento en que sí querré salir y estar con amigos, pero eso ya será en un futuro. He venido a Estados Unidos para cumplir un objetivo: ser campeón mundial de la UFC. Lo tengo claro desde el día que llegué aquí. Me subí al tren por esa razón y nadie me la va a quitar de la mente ni el corazón.

Por último, ¿cómo afrontarás el combate con Adrián Yañez?

Sabemos que es un rival que fue top-15 y viene de ganar. Se ha enfrentado a gente dura. En el momento en que se cierre la jaula, haré mi trabajo. Como un buen peruano, voy a ir con todo y no me guardaré nada. Sea quien sea, con quien esté al frente mío, soy muy peligroso en diferentes áreas. Voy a demostrar lo que realmente soy. Tras mi pelea con Castañeda, dejé de entrenar una semana y después solo me dediqué a trabajar. Estoy preparado desde hace mucho, es una gran oportunidad para mí y para el Perú.