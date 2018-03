​Denunciarán a José Velásquez por afirmar que Raúl Gorriti se "vendió" en Mundial de 1978

Síguenos en Facebook y YouTube

José Velásquez, referente de Alianza Lima y de la selección peruana, ha causado revuelo en el ambiente deportivo debido a sus declaraciones sobre la derrota de 6 a 0 de la blanquirroja ante Argentina en el Mundial de 1978 organizado por el país albiceleste.

En declaraciones para el diario Trome, el exinternacional peruano afirmó que fueron seis jugadores del combinado nacional que se "vendieron" para favorecer a los anfitriones del torneo que necesitaba ganar 4 a 0 para acceder a la siguiente etapa.

"Es una realidad que los dirigentes se vendieron y muchos han investigado, hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado. Y seis jugadores también se vendieron. Solo puedo nombrar a cuatro, porque hay otros dos que son famosos y les puedo dañar sus carreras", indicó Velásquez Castillo quien luego nombró a "Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga".

La familia del desaparecido Raúl Gorriti señalaron sentirse ofendidos por las declaraciones del otrora caudillo de la selección peruana y señalaron que en caso no se retracte iniciará las acciones legales correspondientes.

"Me siento muy indignada con las declaraciones del señor Velásquez, por qué ha esperado 40 años para decir la verdad según él", declaró para Radio Ovación Katia Gorriti, hija del recordado exvolante de Sporting Cristal y Universitario de Deportes fallecido en el 2015.

"Quiero que el señor Velásquez salga a desmentir todo lo que ha dicho, así como ha tenido toda la osadía de salir en radios y diarios, que se rectifique (...) Lo del señor Velésquez es repetitivo, no se qué quiere con todo esto, seguro quiere ganar portadas pero no es justo que manche el nombre de mi padre", agregó.

Asimismo indicó que "estas declaraciones han derramado el vaso con agua, es deplorable lo que ha dicho y es un poco hombre por salir después de 40 años, mi familia hará una denuncia penal".