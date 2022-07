La historia de Rafael Dudamel en Deportivo Cali parece que está a punto de terminar. Desde Colombia, llega la información de que el venezolano dejará el banquillo, un día después del empate sin goles ante Melgar, por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Rafael Dudamel no es más el entrenador del Deportivo Cali”, reportó en Twitter el periodista Pipe Sierra, de Win Sports. En esa línea también fue Camilo Pinto, de Caracol Radio. “Dudamel no es más el técnico del Deportivo Cali y hace seis meses fue campeón”, puso el comunicado en la misma red social.

Por su parte, El País de Colombia aseguró que Dudamel “no seguirá en el banco” del equipo. “El entrenador y directivos de la institución verdiblanca llegaron a esa decisión y solo faltan los detalles para acordar la salida del venezolano”, añadió la fuente.

La información de Pipe Sierra, de Win Sports.

En el vecino país, dan cuenta que uno de los motivos para la decisión de la directiva de Deportivo Cali fue las declaraciones que hizo Dudamel sobre Ítalo Montaño, futbolista que llegó hace poco, por aprobación del presidente de la institución, Marco Caicedo.

“La realidad es que no conozco a Ítalo y no ha sido un pedido del cuerpo técnico. No hay que discutir, porque no lo conozco, la condición del futbolista. Creo que son las formas las que terminan, desde el inicio, haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica; pero bueno, son estas las cosas que te invitan a reflexionar en profundidad”, señaló Dudamel en la rueda de prensa posterior al compromiso con Melgar.

A la espera de un pronunciamiento oficial, lo cierto es que Deportivo Cali deberá enfrentar al ‘Dominó’ este miércoles 6 de julio, por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana y colombiana) en el Estadio Monumental de la UNSA.