Ecuador y Curazao se enfrentarán este sábado 20 de junio por una nueva fecha del Mundial 2026, en un partido clave para las aspiraciones de ambas selecciones.

La Tri intentará aprovechar su experiencia en competencias internacionales para sumar una victoria importante, mientras que Curazao buscará seguir haciendo historia en el torneo.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao?

País Hora Perú 7:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. Bolivia 8:00 p.m. Venezuela 8:00 p.m. Chile 8:00 p.m. Argentina 9:00 p.m. Uruguay 9:00 p.m. Curazao 8:00 p.m.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de DSports y la plataforma DGO.

Ecuador busca dar un paso firme

La selección ecuatoriana cuenta con una generación joven y competitiva que aspira a consolidarse entre las mejores de Sudamérica.

Por su parte, Curazao intentará demostrar que puede competir de igual a igual frente a rivales de mayor trayectoria internacional.

Datos clave

Partido: Ecuador vs. Curazao.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Sábado 20 de junio.

Hora en Perú: 7:00 p.m.

Transmisión: DSports y DGO.