Edwin Oviedo promete apoyo económico a club Juan Aurich de Chiclayo

Síguenos en Facebook

Desde la prisión, el expresidente del Club Juan Aurich, Edwin Oviedo, respondió a los futbolistas de esa institución que le solicitaron apoyo para ascender a Primera División. A través de una carta remitida desde la cárcel de Picsi, en Chiclayo, el también expresidente de la Federación Peruana de Fútbol indicó que pedirá a su familia y al Grupo Oviedo que apoyen en coordinación con el presidente del club, las necesidades urgentes de los deportistas.

En ese sentido, destacó como las necesidades más urgentes: el pago de árbitros, al comando técnico y los trabajadores. Además, pidió priorizar el pago de la deuda de la agremiación para evitar la pérdida de puntos al club. "Me ha sorprendido mucho el llamado del profesor José Soto y de los jugadores para colaborar con el buen trabajo que vienen haciendo para llegar a volver al fútbol de primera división", escribió en la misiva.

"El llamado del Aurich me genera una gran ilusión y me da la oportunidad de colaborar humildemente, a pesar de las circunstancias en la que me encuentro hoy (...). En este momento crucial para lograr el objetivo que soñamos todos los chiclayanos", agregó.

Desde diciembre del 2018, Edwin Oviedo cumple en 18 meses de prisión preventiva por el caso "Los wachiturros de Tumán". Se le sigue una investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de los dirigentes azucareros, Manuel Rimarachín y Percy Farro, en el 2012 y 2015 respectivamente.

El pedido de los futbolistas

El 17 de octubre pasado, los jugadores del plantel y el director técnico, José Soto, se unieron para pedir ayuda a Oviedo, pese a que se encuentra en prisión.

"Sería muy triste no conseguir el objetivo por problemas económicos. Estar fuera de la liga profesional no nos permite conseguir los patrocinios esperados. Hoy requerimos la participación de alguien que está viviendo un momento difícil", indicó Soto a través de un video colgado en las redes sociales.

"Sr. Oviedo, con su respaldo, Juan Aurich consiguió el campeonato en 2011. Nuestro equipo lo necesita otra vez. Estamos cerca de la meta, pero no tenemos los recursos para llegar a ella. Sabemos de la situación complicada por la que atraviesa, pero también sabemos el amor que le tiene al club", añadieron los jugadores.

Juan Aurich está muy cerca del ascenso directo al primer lugar de la tabla general.