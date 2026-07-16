Una fotografía tomada hace casi dos décadas volvió a reaparecer previo a la final del Mundial 2026. En dicha imagen, aparece Lionel Messi sonriendo y acariciando a un bebé que, junto a su madre, aparece dándose un baño cubierto de espuma. Ese bebé se llama Lamine Yamal y no había cumplido aún seis meses cuando se hizo la captura.

Messi, con apenas 20 años y dando sus primeros pasos como figura del FC Barcelona, sostiene a Yamal, que con el tiempo se convertiría en una de las grandes estrellas del fútbol y ahora es el máximo representante de la Selección de España.

La imagen se ha viralizado nuevamente debido al enfrentamiento entre Argentina y España en la final del Mundial. Este reencuentro no será el único en campo, sino también el de un maestro y su alumno: Luis de la Fuente y Lionel Scaloni.

El autor de la fotografía es Joan Monfort, fotógrafo veterano de referencia en España y siempre cercano a la actualidad del Barcelona, quien tomó la imagen en un vestuario del Camp Nou como parte de un calendario solidario que el diario Sport solía elaborar cada Navidad.

Joan Monfort recordó que la sesión presentó varios desafíos, principalmente porque Messi era una persona muy tímida y nunca habría participado en una actividad de este tipo. Afirmó que el argentino no sabía muy bien cómo interactuar con un bebé frente a las cámaras, por lo que se tuvo que guiar.

“Fue difícil tomar las fotografías, pero Lionel fue muy profesional y el bebé nos ayudó a tomar buenas fotografías, y la madre también”, explicó Monfort en CNN.

Tras publicarse en el calendario solidario de 2008, la fotografía prácticamente desapareció de la escena pública. Sin embargo, hoy en día se ha viralizado en las redes sociales debido a la fiebre del mundial.

La fotografía fue publicada en Instagram por el padre de Lamine Yamal a inicios de julio de 2024, acompañada de la frase: “El comienzo de dos leyendas”.

¿CUÁNDO SERÁ EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA?

Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey. El partido se disputará a las 2:00 p.m. (hora peruana).

El cuadro argentino llega a esta final tras vencer 2-1 a Inglaterra, mientras que el conjunto español clasificó a este punto tras derrotar 2-0 a Francia. La Albiceleste buscará el bicampeonato y su cuarta estrella en los mundiales, mientras que Messi jugará su último pase.